it 15 Jahren drängt der Mensch vehement dazu, erwachsen zu werden. Manchmal glückt dann bereits ein souveräner Auftritt voller Selbstbewusstsein. Ähnlich mag das Ziel gelautet haben, das sich Sunlight zum Jubiläum auf die Fahnen schrieb: Zeichen setzen.Und die gelingt dem T 68 XV. Trotz seiner nicht knappen 7,40 Meter und dem daraus folgenden Volumen gelingt dem Teilintegrierten ein Auftritt mit durchaus sportlich­eleganter Attitüde. Das liegt vor allem an der Farbwahl: Der Teilintegrierte überrascht weniger mit neuen Details als vielmehr mit einer coolen Optik, bei der die Sunlight­-Designerkombiniert haben – und das ziemlich konsequent. Klar, die Stoßfänger sind lackiert. Doch auch das Chassis ist schwarz, die Markise und der Fahrradträger ebenso. (Überblick: Alles zum Thema Wohnmobile)

Ganz nach Bedarf lässt sich der Tisch drehen und verschieben.

Black is beautiful, keine Frage. Allein der Auftritt des T 68 XV dürfte schon einige Interessenten überzeugen, richtig spannend wird jedoch der Blick auf die Aufpreisliste: Hier notiert Sunlight knapp drei Dutzend Positionen, hinter denen jeweils 0,00 Euro steht. Die schnürt der XV als großes Geburtstagspaket zusammen – ab Werk erhält erebenso wie eineoder eine vollautomatische, der sich oberhalb des Bedienpanels smart im Schrank versteckt, wenn gerade reale Abenteuer rufen. Innen empfängt der Sunlight-Jubilar bei Weitem nicht mit der kühlen Noblesse, die ihn außen prägt. Das Dekor der Möbel zitiert helle Eiche, die Fronten ergänzen in warmem Weiß einen verhalten modernen Stil.Der Grundriss des Sondermodells baut auf eine bekannte Lösung: Gegenüber der Dinette lädt ein einzelner Sitz zur großen Runde ein. Gegen 399 Euro Aufpreis steht hier ein fünfter Gurtplatz zur Verfügung, dessen Nutzung jedoch einige Wiege­ und Rechenarbeit voraussetzt: Bei einem Leergewicht von rund 3050 Kilogramm bleiben. Fünf Personen à 75 Kilogramm müssten sich dann zusammen mit maximal 75 Kilogramm Gepäck begnügen – nicht viel, wenn eine große Heckgarage plus serienmäßigem Fahrradträger zum Zuladen verlocken.