in Kraftstoff feiert zehnjähriges Jubiläum: Seit Dezember 2010 ist deran deutschen Tankstellen erhältlich – und noch immer. Nur knappaller Kunden, die einen Benziner fahren, entschieden sich 2019 für Super E10 – trotz desgegenüber Superbenzin E5.Aber warum gibt es nach wie vor diese große Skepsis? Dazuüber 18 Jahre, die einenselbst betanken. Ergebnis der Umfrage: Rund die Hälfte (51 Prozent) gabals Grund für ihre Ablehnung an. 54 Prozent davon wiederum meiden vorsichtshalber den Kraftstoff, weil ihnen klare Infos fehlen, ob ihr Auto E10-tauglich ist.

Technische Bedenken geben die meisten E10-Skeptiker für ihre ablehnende Haltung an.

Fast drei Viertel aller E10-Befürworter wollen laut ADAC-Umfrage beim Tanken sparen. ©ADAC e.V. 11/2020

Dabei sind die Bedenken größtenteils unbegründet. Alle neuen Benzinfahrzeuge, dieangeboten werden,, wie die Deutsche Automobil Treuhand (DAT) klarstellt ( eine PDF-Liste aller älteren Fahrzeuge gibt es hier ). Laut ADAC sind dies heutedes Pkw-Bestands mit Ottomotor. Dieselfahrzeuge sind von dieser Thematik generell ausgenommen. E10 zeichnet sich durch einen doppelt so hohen Ethanolanteil (zehn Prozent bei 90 Prozent Benzin ) gegenüber E5 aus, was zuführt und damit zumbeiträgt – denn Ethanol wird aushergestellt (Getreide, Mais, Zuckerrüben). Bei der Verbrennung von Bioethanol wird nur so viel CO2 ausgestoßen, wie die Nutzpflanze während ihres Wachstums aufgenommen hat.