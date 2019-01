Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, Ferrari LaFerrari, Lamborghini Aventador SV, Bugatti Veyron Grand Sport Middle East Edition 1/3, McLaren 688 HS, Lexus LFA, Koenigsegg Agera RS1 – das ist nicht die Autoliste von Forza Horizon 5, sondern nur ein kleiner Teil der Super- und Hypersportwagen, die beim UAE Event des Supercar Owners Circle am Start sind!



Der Supercar Owners Circle (SOC) wurde von drei jungen Schweizern gegründet und ist das exklusivste Autosammler-Netzwerk der Welt. Wer Mitglied werden will, muss eine Bewerbung an den Club schicken oder direkt vom Club angeschrieben werden. Wichtigstes Aufnahmekriterium: das Auto oder besser gesagt die Autosammlung – im Durchschnitt hat jedes Mitglied rund 65 Autos in der Garage! Hier reicht kein normaler Lamborghini Huracán oder ein Ferrari 488 GTB von der Stange. Es muss schon deutlich seltener sein.

Ferrari LaFerrari oder Porsche 918 Spyder?

Ferrari LaFerrari mitgebracht, einen von nur 499 gebauten und aktuell locker über zwei Millionen Euro wert. Fast schon etwas schüchtern erklärt er, dass es das beste Auto ist, das er habe. Ansonsten stehen noch ein Porsche 918 Spyder, zwei Brabus G 500 4x4 und ein paar andere Spielzeuge in der Garage. Deshalb hat Qais seinenmitgebracht, einen von nur 499 gebauten und aktuell locker über zwei Millionen Euro wert. Fast schon etwas schüchtern erklärt er, dass es das beste Auto ist, das er habe. Ansonsten stehen noch einund ein paar andere Spielzeuge in der Garage.

Das Highlight unter den Highlights: Pagani Zonda 760 AG Roadster

Der Pagani Zonda 760 AG Roadster ist ein Einzelstück, das mehrere Millionen Euro wert ist.

Pagani Zonda 760 AG, der erste Zonda 760 Roadster, der gebaut wurde. Besonderes Highlight dieses Einzelstücks in blauem Vollcarbon: Die Tagfahr-LEDs unterhalb der Scheinwerfer, die sonst alle Zonda 760 haben, fehlen. Außerdem ist der Zonda 760 AG ein Handschalter, während der Großteil der Zonda 760 mit dem sequentiellen Getriebe ausgeliefert wurde. Der Besitzer kommt aus Dubai, ist durch Social Media wie Instagram in der Szene bekannt und hat eine riesige Autosammlung. Kleiner Auszug: McLaren Senna, McLaren P1 GT sind nur die neuesten Ergänzungen! Genau solche Auto-Liebhaber sind beim SOC willkommen. Abrupt wird unser Gespräch unterbrochen, ein weiteres Highlight rollt in den Yacht Club des Bulgari Hotel in Dubai: Der, der erste Zonda 760 Roadster, der gebaut wurde. Besonderes Highlight dieses Einzelstücks in: Die Tagfahr-LEDs unterhalb der Scheinwerfer, die sonst alle Zonda 760 haben, fehlen. Außerdem ist der Zonda 760 AG ein Handschalter, während der Großteil der Zonda 760 mit dem sequentiellen Getriebe ausgeliefert wurde. Der Besitzer kommt aus Dubai, ist durch Social Media wiein der Szene bekannt und hat eine riesige Autosammlung. Kleiner Auszug:sind nur die neuesten Ergänzungen! Genau solche Auto-Liebhaber sind beim SOC willkommen.

Poser sind beim SOC nicht erwünscht

Die Atmopshäre ist locker, das Vertrauen groß. Da wird beim Ferrari LaFerrari auch einfach mal der Schlüssel stecken gelassen. teurer Oldtimer, ein brandneuer Hypersportwagen oder noch besser ein absolutes Einzelstück ist, ist aber auch die Persönlichkeit entscheidend. Der SOC ist ein kleiner aber exklusiver Club von Gleichgesinnten, die eine Leidenschaft für schöne, seltene und teure Autos aller Baujahre hegen und aus der ganzen Welt kommen. Poser sind hier nicht erwünscht und es herrscht eine lockere Atmosphäre. Das spüren sowohl Mitglieder als auch Zuschauer. Im Yachthafen von Dubai stehen automobile Highlights im Wert von rund 100 Millionen Euro ohne jede Absperrungen, die meisten Autos sind sogar nicht einmal abgeschlossen. Die Besitzer vertrauen den anderen Mitgliedern, Fotografen und Zuschauern einfach. Das erklärt auch, warum Qais seinen LaFerrari sogar mit offenen Flügeltüren und Schlüssel im Zündschloss stehen lässt. Neben dem Auto, das idealerweise ein sündhaft, einoder noch besser einist, ist aber auch die Persönlichkeit entscheidend. Der SOC ist ein kleiner aber exklusiver Club von Gleichgesinnten, die eine Leidenschaft für schöne, seltene und teure Autos aller Baujahre hegen und aus der ganzen Welt kommen. Poser sind hier nicht erwünscht und es herrscht eine lockere Atmosphäre. Das spüren sowohl Mitglieder als auch Zuschauer. Im Yachthafen von Dubai stehen automobile Highlights im Wert von rundohne jede Absperrungen, die meisten Autos sind sogar nicht einmal abgeschlossen. Die Besitzer vertrauen den anderen Mitgliedern, Fotografen und Zuschauern einfach. Das erklärt auch, warum Qais seinen LaFerrari sogar mit offenen Flügeltüren und Schlüssel im Zündschloss stehen lässt.

Trackday auf der Rennstrecke Yas Marina in Abu Dhabi

Jährlich veranstaltet der SOC rund acht Events auf der ganzen Welt. Dabei wird den Mitgliedern einiges geboten: Präsentationen zu Fahrzeugen von Karosseriebauern wie Touring Superleggera, Vorstellungen neuer Luxusuhren von Bulgari und eine Einladung in die superexklusive SBH Royal Auto Gallery von Scheich Sultan Bin Hamdan Al Nahyan sind nur einige Programmpunkte des UAE Events. Natürlich darf auch das Fahren nicht zu kurz kommen und so wird in Kooperation mit Pirelli die Rennstrecke Yas Marina in Abu Dhabi für einen Trackday gemietet. Schließlich wollen die 1360 PS des Agera RS1 und die 1001 PS des Bugatti Veyron Grand Sport Middle East Edition 1/3 auch bewegt werden. Bei früheren Events wurde auch schon mal der Gotthard-Pass gesperrt, damit die Mitglieder auch in der Schweiz legal Gas geben können.

Die Mitgliedschaft kostet 2500 Euro im Jahr