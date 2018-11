Doch welche Modelle aus Vorbesitz sind im Alter noch zuverlässig und worauf ist beim Gebrauchtwagenkauf zu achten? Hilfe bietet hier der TÜV-Report 2019 . Dieser wertet den technischen Zustand verschiedener Autos und informiert über deren Stärken und Schwächen. So zeigt sich, dass auch über zehn Jahre alte Modelle wie der VW Tiguan die Hauptuntersuchung (HU) überdurchschnittlich oft ohne Mängel bestehen. Besonders in der Kategorie Beleuchtung, in der vor allem ältere Fahrzeuge den TÜV-Prüfern vorwiegend durch Defekte auffallen, gehört das Wolfsburger SUV zu den soliden Kandidaten. Eine Empfehlung ist auch der Toyota RAV4 . Die von 2006 bis 2013 gebaute dritte Generation des Recreational Active Vehicle 4-Wheel Drive, kurz RAV4, gilt als grundrobustes SUV.

Zu den jüngeren Gewinner-SUVs gehört der Audi Q5 . Der Ingolstädter überzeugt in der Kategorie der Vier- bis Fünfjährigen, bei den Sechs- bis Siebenjährigen sowie auch bei den Acht- bis Neunjährigen. Im Vergleich zu anderen SUVs fällt der Q5 durch seine niedrige Mängelquote auf. Lediglich Defekte an den Antriebswellen können seine sonst überzeugende Bilanz trüben. Bei noch jüngeren Autos kann Audi ebenfalls einen Erfolg verbuchen: So loben die TÜV-Prüfer den 2-3 Jahre alten Q3 , der die HU vorbildlich meistert und lediglich bei den Bremsscheiben auffällig ist.Das es bei den jüngeren SUVs auch Ausfälle gibt, beweisen erneut der Kia Sportage sowie der Dacia Duster . Bei beiden Modellen notieren die TÜV-Prüfer nahezu doppelt so viele Mängel wie beim Durchschnitt, was ihnen dann nur Positionen am Tabellenende einbringt. Besonders die labilen Lenkgelenke fallen bei der HU auf, beim Rumänen kommen zudem noch Schwächen bei Beleuchtung sowie die undichte Abgasanlage hinzu.