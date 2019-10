Auch in Hamburg wird die Debatte über große Stadtgeländewagen mit Vehemenz geführt. Wie das " Hamburger Abendblatt " berichtete, wurden dort im September SUV-Besitzer mit Zetteln und Aufklebern an ihrem Fahrzeug beleidigt: "Schon mal darüber nachgedacht, Verantwortung zu übernehmen? Oder braucht das Ego so eine Protzkarre?", stand darauf. SUVs waren im Zuge der aufgeheizten Klimadebatte sowie durch einen tödlichen Unfall in Berlin in die Kritik geraten, manche Politiker fordern eine Beschränkung oder gar ein Verbot in Großstädten . Ungeachtet dessen kletterten sie im August 2019 mit 22,2 Prozent Marktanteil erstmals an die Spitze des Segment-Vergleichs, Käufer schätzen sie wegen des hohen Einstiegs, der Vielseitigkeit sowie des guten Sicherheitsgefühls.