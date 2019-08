ie Klasse der Vans hatte zwei Wegbereiter: denaus den USA und als ersten europäischen Vertreter den. Fortan lagen die ebensowiebei den Kunden hoch im Kurs. Der Familienvater hatte endlich ein Auto, in das für den Urlaub. Daher stiegen viele von den einst so beliebten Kombis um.

Doch, denn alle strömen mittlerweile in die allgegenwärtigen. In nicht einmaldie Klasse in Europa. Nach der Übernahme durch den PSA-Konzern wurde der einst betont variabel und sogar sportlich angehauchtebeispielsweisegemacht, der gegen VW T6 Transporter und Mercedes V-Klasse antreten soll. Der je nach VersionZwilling der PSA-Modelle Peugeot Traveller und Citroën Spacetourer hat mit seinen kompakten Vorgängern. Dersoll stattdessen Gewerbetreibende, Shuttledienste und Großfamilien ansprechen. Ähnlich oder schlimmer geht es fast allen Vertretern des Segments., einigeund andere. BMW verabschiedet sich bald von seinem 2er Gran Tourer, Fiat strich seinen Ulysse und Chrysler seinen Voyager, während Ford B-Max und C-Max zurückgezogen hat und überlegt, wie es mit den größeren Vans vom Typ S-Max und Galaxy weitergehen soll. Der Espace von Renault ist längst kein Van mehr, sondern ein Crossover und selbst Mercedes könnte seinen Rentnertraum B-Klasse wohl problemlos mit dem neuen GLB ersetzen.

Die modischen SUVs und Crossover haben die klassischen Vans in der Kundenbeliebtheit längst überholt.

Nach Berechnungen der Analysten von Jato Dynamics ist in Europa mittlerweile. Die meisten Autohersteller gehen davon aus, dass sich die Zahl schon bald auf die Hälfte oder mehr erhöhen wird. Die SUVs graben dabei bei Limousinen oder Kombis üppig ab;oder Großraumlimousinen. Wurden 2013 hierzulande noch fast 419.000 Vans und Minivans verkauft, so fanden im vergangenen Jahr nur noch 346.000 Einheiten einen Käufer. Zeitgleich sah das bei den SUVs völlig anders aus.hat sich deren Absatz in Deutschland von rund 363.000 auf 817.000 Fahrzeuge. Modelle wie VW T6 Multivan oder auch die Mercedes V-Klasse kommen in puncto Vielseitigkeit und Innenraum den MPVs am nächsten. Allein der Absatz der als Personenwagen und nicht als Nutzfahrzeug zugelassenen Transporter stieg im deutschsprachigen Raum von knapp 30.000 in 2013 auf mehr als 50.000 Einheiten im Jahr 2018. Der Trend dürfte sich weiter fortsetzen.