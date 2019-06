Opel Zafira Life (2019): Test, Maße, Motoren, Preis

Der gute Mann nickt und staunt. Denn der neue Zafira Life sieht nicht nur ganz anders, sondern auch richtig gut aus. Klar, Opel hat uns für die erste Fahrt die 5,30 Meter lange Large-Version in der höchsten Ausstattungslinie Innovation überlassen. Schicke 17-Zöller, elektrische Schiebetüren (die sich auch per Fußschwenk öffnen lassen), Panoramadach, sechs Leder-Einzelsitze, wobei sich die hinteren auch vis-à-vis aufstellen lassen. Dazu Siebenzoll-Touchscreen-Navi, Abstandsradar, Head-up-Display . Egal welchen der sechs Platze man erwischt hat – auf allen fühlt man sich wie in der ersten Klasse.

Die Schiebetüren des Zafira Life lösen wie elektrische Heckklappen per Fußsensor aus – oder auf Knopfdruck.

Den Antrieb besorgt der 177 PS starke 2,0-Liter-Diesel mit 400 Newtonmetern Drehmoment, souverän verwaltet von einer Achtstufen-Automatik. Die gibt es leider nur in Verbindung mit dem Top-Diesel. Die drei schwächeren Motoren mit 102, 120 und 150 PS müssen sich mit einer Sechsgangschaltung begnügen. Der Top-Antrieb passt besonders gut, schiebt den sanft abgestimmten Riesen druckvoll an. Nicht nur unter Volllast dieselt es vernehmbar aus dem Bug. Die vergleichbaren Diesel in VW T6 und Mercedes V-Klasse sind da einen Tick zurückhaltender. Dazu fühlen sich die beiden Konkurrenten auch in puncto Dynamik eine Spur weniger nach Großraumlimousine an. In einem Punkt geben wir dem Zafira Life im Vergleich zum T6 aber ganz klar den Vorzug: Bei der Opel-Automatik handelt es sich um einen ganz fluffig schaltenden Wandler – und nicht um ein mitunter zickiges Doppelkupplungsgetriebe wie im VW.