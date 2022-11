Kleinwagen, Crossover oder Micro-SUV: Egal, wie man den Suzuki Ignis auch bezeichnen will, aktuell gehört das kleine, sparsame Gefährt zu den besonders gefragten Modellen. Der 1,2-Liter-Benziner im gerade mal 900 Kilogramm leichten Modell kommt bei moderater Fahrweise mit fünf Litern Super aus. Und auch in Sachen Anschaffung ist der Ignis alles andere als teuer. Die Preise für das Basismodell starten derzeit bei 16.410 Euro, wer sich mit einem (wenig) gebrauchten Exemplar begnügt, bekommt für diese Summe das Topmodell und hat immer noch Geld für zahlreiche Tankfüllungen übrig. Ein attraktives Modell steht gerade in Münster.