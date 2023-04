Ein spartanischer Westentaschen-Geländewagen ohne Komfort, aber mit Lieferzeit und Knappheitspreis – wie passt das zusammen? Zumal die zur Vermeidung von CO2-Strafzahlungen an die EU einzig verfügbare Nutzfahrzeugversion Langbeinigen die Neigung der Sitzlehne per Trenngitter verbaut. Was findige Autohäuser wie etwa Suzuki Braun im Fränkischen allerdings mit Distanzscheiben an der Gitterbefestigung umgehen.