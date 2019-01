Wir helfen beim Unterscheiden: Der Vitara tritt gern zweifarbig auf und will der jüngere, modische SUV sein, der S-Cross das komfortablere Familienauto . Aha! Tatsächlich müssen wir im Cockpit genau hinsehen, um die Brüder auseinanderzuhalten. Der Vitara hat links unterm Lenkrad Tasten für die Fahrassistenten, die es im S-Cross noch nicht gibt. Instrumente, Sitze, Raumgefühl – alles gleich, sogar auf der Rückbank. Nur Einsteigen hinten gelingt im S-Cross etwas bequemer. Das liegt am längeren Radstand, trotzdem federt er nicht komfortabler: Beide Suzuki gehören zu den trocken-knorrigen SUV, denen die Offroad-Herkunft noch anzumerken ist. Da ist der Kunststoff eher solide als liebevoll gewählt, das Infotainment nicht auf dem neuesten Stand.

Dampf unter der Haube: Mit dem 1,4 Liter großen Turbo werden die beiden SUVs zu Spaßmachern.

Das gilt nicht für den 1,4-Liter-Turbo-Benziner, den die Hälfte aller Kunden nimmt: ein lebhaftes Bürschchen, das die leichten Suzuki in flotte Spaßmacher verwandelt. Die 140 PS jagen den Geländemief zum Fenster raus, auf der Autobahn sind respektable 200 km/h Spitze drin. Der leichtere Vitara genehmigt sich immer einen Schluck Benzin weniger als der S-Cross, was unterm Strich noch wichtig werden könnte, weil bei den Suzuki Nuancen entscheiden. Dann machen wir doch mal die Rechnung auf: Mit gleichem Motor und gleicher Ausstattung (Comfort +) ist der S-Cross nur 440 Euro teurer als sein Bruder, dafür luxuriöser ausgestattet mit Zweizonenklima, Lederpolstern und Sitzheizung. Der aktuellere Vitara bietet dagegen mehr Fahrhilfen wie Totwinkelwarner, Verkehrszeichen-Erkennung oder Spurhalteassistent . Ach ja, die Lackierung in zwei Farben steht für 400 Euro in der Preisliste. Eine knappe Kiste.