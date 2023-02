Äußerlich hat sich der SX4 S-Cross gut gehalten. Es gibt weder am Blechkleid noch an der umlaufenden Kunststoffbeplankung nennenswerte Schäden. Und auch der Fahreindruck ist zwar recht laut, aber weitgehend frei von Klapper- und Poltergeräuschen. Im Innenraum fallen dagegen ein bereits reichlich abgegriffener Lenkradkranz, fusselnde Sitzbezüge und etliche Kratzer in diversen Hartplastik-Verkleidungen auf.