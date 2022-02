Audi

Ungarn ist bekannt für Essen, heiße Sommer und viel Tourismus am Flachwassersee Balaton. Weniger bekannt ist das seit 2004 zur Europäischen Union gehörende Land für seine Autoindustrie. Audi fertigt hier bereits seit 1993 in Győr, Mercedes seit 2012 in Kecskemét. Sogar noch ein Jahr vorproduzierte Suzuki sein erstes Fahrzeug in seinem neu errichteten Ungarn-Werk in Esztergom, einer 30.000-Einwohner-Stadt an der Donau. Mehr als ein Dutzend verschiedener-Modelle ließen die Japaner dort produzieren, unter anderem auch den 2015 vorgestellten Vitara der zweiten Generation.