SUV

In Indien gibt es weltweit die meisten Elektro-Fahrzeuge – ein riesiger, stetig wachsender Markt. Der erfolgreichste Stromer dort ist der Tata Nexon EV . Das kompaktefür rund 18.000 Euro könnte mit einem VW ID.3 durchaus in Konkurrenz treten. Haken an der Sache: Den Nexon wird es hierzulande leider nicht geben. AUTO BILD ist den Wagen in Indien trotzdem gefahren. Alle Infos gibt es im Video.