it dem Test des elektrischen Porsche Taycan hat Walter Röhrl seine Fans überrascht: Auf einer schnellen Kurvenfahrt über bergige Landstraßen lobte die Rallye-Legende den E-Sportwagen in den höchsten Tönen: "Der Schub ist natürlich etwas, so was hat ein normaler Mensch überhaupt noch nie erlebt." Und er geht auch auf den E-Antrieb ein: "Leistung von null bis zum Anschlag, ohne Zugkraftunterbrechung, ... mehr kann man sich im Prinzip nicht wünschen." Dabei galt Röhrl als eingefleischter E-Auto-Kritiker. Doch kurz nachdem sein Taycan-Lobvideo durchs Netz kursierte, legte der Porsche-Repräsentant auf Facebook nach: "Aber diese objektive Beurteilung ändert nichts an meiner Überzeugung und ablehnenden Einstellung zu E-Autos. Im urbanen Verkehr oder bei Leuten mit Zweit- und Drittauto oder bei denen, die glauben ein E-Auto tut was Gutes für die Umwelt, möge das E-Auto Erfolg haben, für mich ist und bleibt es ein Irrweg!"