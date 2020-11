KFZ-Versicherung mit Telematik Tarifen lohnen sich für alle

V iele der namhaften Autoversicherungen wie die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG, die Huk24 AG oder die Allianz haben in den letzten Jahren sogenannte Telematik Tarife eingeführt. Bisher richteten sich die modernen Versicherungstarife vor allem an die junge Zielgruppe der iele der namhaften Autoversicherungen wie die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG, die Huk24 AG oder die Allianz haben in den letzten Jahren sogenannte Telematik Tarife eingeführt. Bisher richteten sich die modernen Versicherungstarife vor allem an die junge Zielgruppe der Fahranfänger . Das Besondere an Telematik Tarifen: die Autofahrer teilen per App ihre Fahrdaten mit ihrem Versicherer und werden mit günstigeren Konditionen belohnt, wenn sie sicher und schadensfrei fahren. Bisher haben sich solche Telematik Tarife hauptsächlich an junge Fahranfänger gerichtet, die generell über wenig Fahrpraxis verfügen.



Neben den finanziellen Vorteilen, die Versicherungsnehmer aus den datengestützten Telematik Tarifen zeihen können, preisen die Versicherer außerdem das große Feedbackpotenzial der Tarife an. Denn die Versicherungsnehmer erhalten durch die App wichtige Hinweise und Tipps, wie sie ihr Fahrverhalten optimieren können, damit weitere Erfolgspunkte in der Telematik App gesammelt werden können. Die aktive Kommunikation zwischen Versicherungsanbieter und Versicherten steht bei den modernen Tarifen ebenfalls an zentraler Stelle. Auch für ältere und erfahrene Fahrer kann es sich durchaus lohnen, ihre herkömmlichen KFZ-Versicherungen zu wechseln, um von Telematik Tarifen zu profitieren.

KFZ-VERSICHERUNGSVERGLEICH Versicherung vergleichen und bis zu 60% sparen! Eingabe Ortskennzeichen Jetzt vergleichen Ein Service von

KFZ-Versicherung mit Vorteilen bei Telematik Tarifen

Telematik Tarife bieten bei sicherer und unfallfreier Fahrweise deutliche finanzielle Vorteile. Ein erfahrener, seit Jahren unfallfrei fahrender Fahrzeughalter kann im Vergleich zu herkömmlichen Versicherungen beim Umstieg auf Telematik Tarife bis zu 300 Euro im Jahr sparen. Kostet diesen Fahrer die Vollkaskoversicherung seines 5er BMW mit jährlicher Fahrleistung von 30.000 km beim ADAC etwa 1.000 Euro, beträgt das Sparpotenzial bei Telematik Tarifen bis zu 30 %.

Was sollte bei Versicherungen mit Telematik Tarif noch beachten werden?