Tempolimit auf A7 wegen Sommerhitze

(dpa/brü) Wegen der hohen Temperaturen müssen sich. Bislang hat erst das Regierungspräsidium Stuttgart eine zusätzliche Geschwindigkeitsbegrenzung verfügt, doch weitere könnten folgen. Betroffen ist ein rund, teilte die Behörde mit. Hinzu kommt einauf bayerischem Gebiet in nördlicher Richtung

Dienach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den kommenden Tagen. Dabei könnte am Mittwoch der bisherige Juni-Rekord eingestellt werden; und sogar das gemessene Allzeithoch wackelt. Für den Westen – am Rhein und bei Freiburg – rechnen Meteorologen mit Temperaturen um 40 Grad, im Raum Stuttgart mit bis zu 38 Grad. Hier sind Tipps zum Fahren bei sommerlichen Temperaturen