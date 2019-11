itSieben Jahre haben die Kalifornier offenbar an ihrem neuesten Elektro-Modell gearbeitet. In einer solchen Entwicklungszeit darf man ein ausgereiftes und ansprechendes Auto erwarten.

Der CybertruckAuch Lukas Hobbes aus der Fast and Furious Filmreihe dürfte an einem solchen Dienstfahrzeug seine helle Freude haben. Für eine Zombie-Apokalypse perfekt. Aber für den Alltag?Die Proportionen sind unstimmig, das spitze Dach wirkt aus allen Blickwinkeln albern. Dabei bringt der Truck einige clevere Detaillösungen mit: Das Zelt für die Heckklappe und ausziehbare Ablage- und Grillmöglichkeiten hinten machen den Truck zum Camper . Ausziehbare Rampen für Motorräder und Stromanschlüsse im Heck sind ebenfalls praktisch, genau wie die sechs Sitzplätze im Innenraum.

Tesla Cybertruck (2019): Meinung - Kontra - Kommentar Tesla Cybertruck? Bitte nicht! Zur Videoseite

Der Cybertruck ist laut Elon Musk "The official truck of Mars" und macht seinem Namen auch optisch alle Ehre.Ich wäre nicht überrascht, wenn Tesla bald das Tuch vom echten Cybertruck zieht – denn der hier wirkt wie ein verfrühter April-Scherz.