o ist denn der Tankstutzen bei meinem Tesla Model S ? Diese Frage stellte sich offenbar eine junge Frau beim Tankstellenbesuch und sorgte so für einen viralen Netzhit. Denn während die Dame beharrlich versuchte, das Elektroauto mit Benzin zu betanken, wurde sie aus dem dahinter stehenden Auto gefilmt. Mehr als drei Minuten dauert der Clip, der auf Youtube bereits knapp 300.000 Mal aufgerufen wurde. Drei Minuten, in denen die Frau nach einem Weg sucht, Benzin in den Tesla zu füllen – bis jemand Erbarmen hat und sie darüber aufklärt, dass es sich bei ihrem Auto um ein reines Elektrofahrzeug handelt. Mit einer Steckdose statt einem Tankstutzen.