n den USA bauen einige Dieselbesitzer ihr Auto so um, dass es auf Knopfdruck Unmengen an schwarzen Dieselabgasen rausbläst. Für das sogenannte "Rolling Coal" wird unter anderem der Partikelfilter ausgebaut. Durch eine vermehrte Treibstoffzufuhr in den Motor entstehen besonders stark rußende Abgase, die dann in Form von pechschwarzen Rauchwolken aus den Endrohren treten. Rolling Coal wird in den Vereinigten Staaten mitunter eingesetzt, um Fahrer von Elektro- oder Hybrid-Autos zu verspotten. Das wird als eine Art Protest gegen vermeintlich umweltbewusste Fahrzeuge gedeutet. Dabei ist es in den USA seit 2014 allgemein verboten, etwas an der Abgasanlage seines Wagens zu verändern.