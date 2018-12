Unglaublich: Obwohl das Polizeimanöver fast elf Kilometer und etliche Minuten in Anspruch genommen hatte, schlief der Fahrer immer noch – erst durch Klopfen an der Fensterscheibe konnte er geweckt werden. Ein anschließender Alkoholtest verlief laut dem Tech-Portal "Futurezone" positiv, der völlig übermüdete Mann durfte seinen Rausch in einem nahegelegenen Gefängnis ausschlafen. Warum der Tesla trotz der längeren (geistigen) Abwesenheit seines Fahrers nicht anhielt, blieb unklar. Normalerweise sollte der Autopilot das Fahrzeug anhalten, wenn die Elektronik über einen gewissen Zeitraum keine Aktion vom Fahrer registriert.