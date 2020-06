D

iese Szene ist schockierend wie rätselhaft: Auf einer Autobahn in Taiwan liegt ein umgekippter Lastwagen, blockiert die Überholspur. Zahlreiche Fahrzeuge fahren vorbei, der Fahrer des Trucks steht an der Mittelleitplanke, um herannahende Autos vor der Gefahr zu warnen. Da rauscht ein weißer Tesla Model 3 mit hoher Geschwindigkeit heran und kracht fast ungebremst in den Truck Wurde jemand verletzt? Tatsächlich wurde laut lokaler Medien bei dem Unfall niemand ernsthaft verletzt.Das E-Auto schlug direkt durch die Abdeckplane des verunglückten Schwertransporters, traf dort auf Salat- und Frühstückszutaten, die den Aufprall offenbar massiv abfederten. Der Fahrer hatte riesiges Glück. Hier ein Twitter-Video vom Crash