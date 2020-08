D

ie Automatisierung wird niemals den Platz des Menschen am Steuer einnehmen können. Das ist nicht nur die Meinung vieler Autofahrer, sondern auch die Aussage von Sheriff Keith Stone aus dem US-Bundesstaat North Carolina."Es war eine einfache Spurensicherung und dann trat der Tod an uns heran", kommentierte der Polizist den krassen Crash , der sich am 26. August auf dem Highway 64 in County Nash, North Carolina, ereignete. Zum Glück mit relativ glimpflichem Ausgang. Zwar wurden der Tesla und das Polizeiauto, ein Dodge Charger, bei dem Unglück erheblich beschädigt. Die eine Seite des Model S wurde aufgerissen, bei dem Streifenwagen riss gar ein Hinterrad ab.Wenn man sich die Bilder vom Crash in diesem Video anschaut, wird einem schnell klar, welch großes Glück die drei Männer hatten.