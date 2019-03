D

as Rätsel um das mysteriöse Tesla-Wrack auf einem vereisten See in Vermont (USA) scheint gelöst: Wie das Techportal "Popular Mechanics" mit Bezug auf die Polizeibehörde Shelburne berichtet, habe der Besitzer des Model X sein Auto mit zum Angeln aufs Eis genommen, sei dann gegen einen Stein gestoßen. Daraufhin sei es zu einer Explosion bekommen, schließlich habe der Tesla lichterloh gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Die konkrete Ursache des Feuers bleibt derweil weiterhin unklar. Bisher galt Brandstiftung als wahrscheinlichste Lösung, mittlerweile geht die Polizei aber eher von einem Batteriefehler aus. Infolge der Erschütterung durch den Stein hätte die 100-kwh-Lithium-Ionen-Batterie ihre gespeicherte Energie in Form von Wärme entladen können, was schließlich zum Inferno geführt haben könnte. Eine eindeutige Lösung gibt es aber noch nicht. Auch ein Statement von Hersteller Tesla blieb bislang aus.