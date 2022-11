SUV

Das Model Y ist das neueste Modell in der Tesla-Familie. Aufbauend auf der Model 3-Plattform ist dasder kleine Bruder des Model X . Seit August 2021 rollt das E-Auto als Fünf- und Siebensitzer (in Europa wird er nur als Fünfsitzer angeboten) vom Band. In der Basis werden ab 53.990 Euro für das Modelfällig, die Allrad-Variante kostet ab 56.990 Euro.