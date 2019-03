Das Elektro-SUV beschleunigt bei Bedarf innerhalb von weniger als vier Sekunden auf 100 km/h.

AUTO BILD ist das aktuell nicht mehr angebotene Modell P90D gefahren. Zu den Aha-Effekten am Steuer eines Tesla Model X gehört die– insbesondere in der amerikanischen Top-Variante P90D, die mit einer Spitzenleistung von 773 PS aufwartet. Im Vergleich mit dem Model S macht sich allerdings das deutlichebemerkbar: Das Model X wiegt leer 2441 Kilogramm – 333 mehr als die Limousine. Dennoch ist der: Die 100-km/h-Marke fällt lautlos nach nur 3,4 Sekunden. Und während die Beschleunigung in höheren Geschwindigkeitsbereichen deutlich nachlässt (auf längere Autobahnrennen sollte man sich keinesfalls einlassen), gehört ruckartiges Zwischenbeschleunigen zu den ebenso überflüssigen wie gerne demonstrierten Tricks, die dieses Elektroauto auf Lager hat. Das Chassis des Model X ist eine Weiterentwicklung des Model S, und so fährt es sich auch. Trotz der Fahrzeughöhe und des gestiegenen Gewichts bleibt der Crossover auch beisicher in der Spur. Diegefällt in den Modi mit mittlerem und erhöhtem Lenkaufwand, im leichtgängigsten Modus wirkt sie eher gefühllos. Derist überdurchschnittlich, sogar auf anspruchsvollem Kopfsteinpflaster. Daslässt sich elektronisch in verschiedenen Höhen fixieren.ist Standard.