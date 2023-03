Einige Kunden wird's freuen, andere dagegen mächtig ärgern. Tesla senkt in den USA erneut die Preise für seine Oberklasse-Modelle Model S und Model X . Brisant: Ohne dies vorher zu kommunizieren, wurden die Preise quasi über Nacht im Online-Konfigurator "Electrek" reduziert.

10.000 Dollar weniger für Model X



Eigentlich ging’s Kostentechnisch bisher in die genau andere Richtung. Aufgrund von Problemen mit den Lieferketten vor allem bei Halbleitern hatte Tesla die Preise in den letzten Monaten mehrmals deutlich erhöht. Bis jetzt. Nun kosten ein Model S wieder etwa so viel wie im Sommer 2021.