Alles rund um die Tesla-Versicherungspläne

T esla-Firmengründer Elon Musk verkündete Anfang des Jahres 2019, seinen Kunden zusätzlich zu Elektrofahrzeugen auch eigene Tesla-KFZ-Versicherungen anbieten zu wollen. Die Tesla-Versicherung, wenn sie denn großflächig angeboten wird, soll preisgünstiger sein als herkömmliche E-Fahrzeug-Versicherungen und Tesla-Besitzern niedrigere Prämien von bis zu 30 % bieten. Außerdem seien die Versicherungen maßgeschneidert auf die Bedürfnisse von Elektrofahrzeughaltern.

Insure My Tesla“ unterschiedliche Pakete aus Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung an. Zuerst war die Tesla-Versicherung nur für Kunden in Kalifornien verfügbar. Nun bietet Tesla aber auch deutschen Kunden an, ihre Wagen direkt beim Hersteller versichern zu lassen. Mit der BavariaDirekt als exklusivem Kooperationspartner, bietet der Autohersteller unter „“ unterschiedliche Pakete aus Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung an.

Die KFZ-Versicherung beinhaltet je nach Tarifmodell spezielle Autopilot Rabatte, Kostenübernahmen bei Batterieschäden, eine Absicherung des Wall Connectors, sowie eine Entschädigung im Falle eines Diebstahls des Ladekabels. Eine Angebotsanfrage über die Herstellerseite wird direkt an den Versicherungsmakler Marsh weitergeleitet.

Der Eintritt von Tesla in den deutschen Versicherungsmarkt muss sehr ernst genommen werden. Liegt doch das größte Problem vieler etablierter Versicherer in der fehlenden Erfahrung mit Elektrofahrzeugen. Viel herkömmliche KFZ-Versicherer haben bisweilen noch keine belastbaren Antworten auf typische Schadensfälle bei E-Fahrzeugen gefunden. Für Tesla hat der Einstieg in die Versicherungsbranche aber auch einen weiteren, nicht unbedeutenden Vorteil: Kunden werden intensiver an das Unternehmen gebunden, während Tesla selbst Zugang zu Daten zum Fahrverhalten und zum Einsatz des eigenen Autopilot Systems erhält.