utokäufer in Hamburg müssen bei der Anmeldung ihres Fahrzeugs oftmals viel Geduld mitbringen – der zuständige Landesbetrieb Verkehr (LBV) ist heillos überlastet. Das betrifft auch Kunden des US-Elektropioniers Tesla , die ihren neuen Liebling zulassen wollen. Mit der Geduld am Ende war offenbar auch Tesla-Chef Elon Musk (im Bild oben links), als er einem Bericht der WELT zufolge vor ein paar Wochen zum Smartphone griff und Hamburgs Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) anrief. Der Grund: diverse Beschwerden von Tesla-Käufern auf Twitter.

Der charismatische Unternehmer und Milliardär Musk soll gegenüber Tschentscher seinem Ärger Luft gemacht haben. Die Pressestelle der Hansestadt habe den Anruf bestätigt, vom Bürgermeister selbst gab's keinen Kommentar. Auch Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) und sogar Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sollen von Musk kontaktiert worden sein. Mit welchem Effekt, ist bislang unbekannt.

In Hamburg – hier bei der Premiere des Model 3 – müssen Tesla-Kunden lange auf die Pkw-Zulassung warten.

Anders als bei anderen Autohändlern gebe es in den Hamburger Tesla-Stores keinen automatischen Anmeldeservice, heißt es in dem Bericht. Daher müssten manche Tesla-Kunden die langen Wartezeiten persönlich in Kauf nehmen. Diese haben sich 2018 wegen Personalknappheit im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt und betragen in manchen Bezirken bis zu 15 Tage. Laut Innenbehörde wird der Notstand bereits seit Mai 2019 mit einer Einstellungsoffensive bekämpft. Vielleicht sorgt auch die für Herbst 2019 anvisierte Online-Zulassung dafür, dass Tesla- und andere Autokäufer bald nicht mehr so viel Geduld brauchen.