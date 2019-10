Thule Vector: Neue Dachbox

Die Zierkanten vorne sind optisch an die Lufteinlässe an der Fahrzeugfront angelehnt. So entsteht ein sportliches Gesamtbild.

In den Details lehnt Thule die Cargobox Vector ganz an die Erscheinung sportlicher Autos an: Das Frontdesign ist mit Kanten versehen, die an die Lufteinlässe sportlicher Autos erinnern. Auch die Lackierung passt zum vierrädrigen Untersatz: Sie kommt entweder in Schwarz Metallic oder Titan matt. Dabei verleiht die neue Form nicht nur eine dynamische Optik, auch in Sachen Aerodynamik wirkt sie sich positiv aus. Für optimalen Luftfluss läuft die Box nach hinten schmal zu, außerdem gibt es eine kleine Rille zwischen Boden und Deckel, die die Luft um die Box leitet und bei Regen verhindert, dass Wasser eindringt. Kleine Aussparungen an den Unterseiten der Kanten reduzieren die Windgeräusche.