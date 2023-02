Ohne Recherche zum Autohändler​

Das Wissen der Welt steht uns auf Knopfdruck zur Verfügung. Machen Sie also auch vor dem Autokauf eine ausgiebige Online-Recherche. Was ist der aktuell übliche Preis für ein passendes Auto? Welche Optionen und Ausstattungen gibt es? Was kosten diese und sind Sie überhaupt nötig? Sammeln Sie so viele Informationen wie möglich, um gut gerüstet in die konkrete Suche und in die Verhandlungen mit dem Verkäufer zu gehen.​