Wer kennt das nicht: Nach einer Auto-Reparatur oder -Wartung liegt die Rechnung auf dem Tresen – und man traut ob der hohen Summe seinen Augen nicht! Bei der Preisgestaltung hapert es oft an der Kommunikation zwischen Werkstatt und Kunde, bisweilen an der Transparenz der durchgeführten Werkstattarbeiten.

Am besten macht man sich vor dem Besuch der Autowerkstatt ein genaues Bild von dem Betrieb. Idealerweise kennt man im eigenen Bekannten- oder Freundeskreis schon Personen, die eine Werkstatt oder spezielle Mitarbeiter in einem Werkstattbetrieb empfehlen können.

Wer sich keiner Website bedienen will, sollte vor Beginn der Arbeiten und somit auch vor der Unterschrift auf dem Auftragsformular mit dem zuständigen Werkstattmeister besprechen. Beachte! Worte sind das eine, doch wenn es hinterher hart auf hart geht, zählen allein die Fakten. Daher sollte man sich – so vertrauenswürdig der Mitarbeiter auch auftritt – nicht mit der mündlichen Zusage zufriedengeben, wenn es um Umfang, Art der Arbeit und dem Preisrahmen handelt.

Der Ansprechpartner muss bei der Abholung des eigenen Fahrzeugs nur ein paar Tage im Urlaub oder an anderer Stelle unabkömmlich sein und es weiß niemand von der Absprache unter den Vertragspartnern. Daher jede geplante Arbeit nach erfolgter Absprache schriftlich niederlegen lassen und abzeichnen.

Die eigene Telefonnummer ist dabei wichtiger denn je. Wird es teurer als geplant, fallen in der Werkstatt Zusatzaufwände an. Oder sind andere Ersatzteile für die Instandsetzung nötig, soll vor Beginn der Arbeiten angerufen und dies entsprechend genehmigt werden. So sollten sich die bösen Überraschungen in Grenzen halten. Und selbst dann gibt es Möglichkeiten , um seine Rechte geltend zu machen.