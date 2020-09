D as Tomtom Go Premium ist, wie der Name schon verrät, ein mobiles Navi aus dem gehobenen Segment. Das zeigt zuerst der Preis von fast 300 Euro. Dafür gibt es aber ein Alle Ergebnisse lesen Sie in unserem Navigationsgeräte-Test Tomtom Go Premium AUTO BILD-Testnote 2 5-Zoll-Bildschirm

Welt-Karten

lebenslange Kartenupdates

Live-Traffic

BT-Freisprechen 291,47 Zum Angebot Preisvergleich as Tomtom Go Premium ist, wie der Name schon verrät, ein mobiles Navi aus dem gehobenen Segment. Das zeigt zuerst der Preis von fast 300 Euro. Dafür gibt es aber ein Navigationsgerät , das neben der Navigation auch viele Aufgaben eines modernen Infotainmentsystems übernimmt. Im AUTO BILD-Test bekommt das Tomtom Go Premium 70 von 80 Punkten und die Note "gut".

Tomtom Go Premium im Navigationsgeräte-Test

Bedienung: Die Bedienung des Tomtom Go Premium ist kinderleicht und intuitiv. Besonders begeistert die Update-Funktion über WLAN: Dadurch muss das Navi nicht mehr an den Rechner angeschlossen werden, um die neuesten Karten herunterzuladen. Bei den Karten sind einem dabei keine Grenzen gesetzt – Karten der ganzen Welt und Lifetime-Updates sind inklusive. Damit die Hände während der ganzen Fahrt am Steuer bleiben können, hat das Tomtom Go Premium eine eingebaute

Navigation: "Kehren Sie wenn möglich um", ist der Lieblingssatz des Tomtom, sobald von der Route abgewichen wird. Dafür funktioniert die Neuberechnung der Route aber schnell und zuverlässig. Zudem hat das Tomtom Go Premium ebenso wie die günstigere Variante Go Essential ein paar Probleme mit den korrekten Tempolimits. Das ist aber auch alles, was es hier zu meckern gibt. Dank Live Traffic werden alle Hindernisse auf unserer Testroute (z.B. Sperrungen oder Staus) zuverlässig umfahren. Und auch wenn das Navi eine laut

Sicherheit: Dass die Sprachsteuerung einen oft nicht versteht, ist ärgerlich. So muss die Bedienung größtenteils weiterhin am Gerät vorgenommen werden. Die Tempolimits sind leider häufig nicht korrekt, Fahrer sollten sich hier also nicht auf das Navi verlassen. Ansonsten kann sich das Go Premium aber sehen lassen. Die Ansagen sind jederzeit klar. Auch die Integration des Smartphones mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Benachrichtigungen ist gelungen.

Bewertung "Sicherheit": 18 von 20 Punkten

Fazit: Das Go Premium ist ein absolutes High-End-Gerät mit vielen smarten Funktionen. Der Preis lohnt sich allerdings nur für Nutzer, die regelmäßig aktuelle Weltkarten benötigen und den vollen Funktionsumfang ausnutzen. Ansonsten tut es auch ein günstigeres Gerät wie das Go Essential, denn in der Kernkompetenz, der Navigation, gibt es kaum Unterschiede.

Bewertung "Preis": 1 von 5 Punkten

Die Fakten zum Tomtom Go Premium