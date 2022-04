Der Online-Handel in Deutschland boomt. Mit nur wenigen Klicks steht schon bald die neue Felge für Ihr Auto oder das lang gesuchte Ersatzteil für Ihr Motorrad vor der Tür. Schnell, bequem und mit etwas Glück sogar noch günstiger als im Ersatzteilgeschäft nebenan. Doch welcher Online-Shop für Auto und Motorrad ist vertrauenswürdig, wo sind die Angebote übersichtlich, und bei welchem Händler können Sie unkompliziert auf Rechnung zahlen? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie hier. Gemeinsam mit den Experten des unabhängigen Marktforschungsinstituts Statista haben wir 7000 Shops für Auto und Motorrad auf Herz und Nieren getestet. Die besten 50 Shops im Bereich Automobil und die besten 50 Shops rund um das Motorrad präsentieren wir Ihnen in den folgenden Tabellen.

Laut einer aktuellen Erhebung zum Thema Online-Shopping von Statista sind wichtige Treiber für die Kaufentscheidung im Internet die komfortable Lieferung quasi direkt ins Wohnzimmer, die Verfügbarkeit der Produkte zu jeder Tages- und Nachtzeit und die bequeme Art des Einkaufens. Zugegeben, auf der Couch in Jogginghose und mit dem Handy in der Hand lässt es sich ziemlich gemütlich einkaufen. Trotz der kleineren Darstellung surfen und kaufen mehr Menschen mit dem Smartphone im Internet als mit dem Laptop oder dem Computer. Ein weiterer Vorteil der Schwarmintelligenz im Netz: aus den Erfahrungen der anderen lernen. Für die Hälfte der befragten Studienteilnehmer sind die Bewertungen von anderen Kunden hilfreich bei der Wahl des richtigen Produkts.

Zoom Dieses Siegel zeigt Ihnen: Sie haben einen Top-Händler rund um das Motorrad gefunden.

Insgesamt 79 Merkmale wurden in der Detailuntersuchung von Statista geprüft. Dazu gehörten subjektive Merkmale wie etwa die Einschätzung der Optik und der Übersichtlichkeit in einer Online-Befragung. Aber auch objektive Merkmale wie die Angabe der Lieferdauer und die Übersicht der Zahlungsmöglichkeiten wurden durch 14 unabhängige Tester geprüft. Durchschnittlich wurde so jede Start- und Produktseite der relevanten Online-Shops über 16- mal bewertet. Die Sieger dieses umfangreichen Tests und somit die 50 Top Shops Automobil und 50 Top Shops Motorrad 2022 finden Sie hier in den Bestenlisten.