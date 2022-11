Wer auch bei der Anschaffung sparen möchte, wird auf dem Gebrauchtwagenmarkt schnell fündig, schließlich scheint hier aktuell ein Überschuss an C-HR-Exemplaren zu herrschen. Und bereits nach wenigen Minuten kann man den absoluten Volltreffer landen und einen gebrauchten Hybrid mit wenigen Kilometern auf der Uhr finden. So wie dieses Exemplar in Recklinghausen.