er Toyota Century ist Japans Staatskarosse . Im Land der aufgehenden Sonne genießt er sogar mehr Ansehen als Rolls-Royce Bentley und Co. Auch im Test von AUTO BILD hat die Luxuslimousine einen gediegenen Eindruck hinterlassen. Sieht man in Japan einen Century vorbeifahren, ist es wahrscheinlich, dass darin gerade eine hochrangige Persönlichkeit chauffiert wird.

Das Century Cabrio bleibt ein Einzelstück. Vom Coupé entstehen ca. 50 Exemplare monatlich.

Dasum Kaiser Nahurito und seiner Gattin ein würdiges Einsteigen zu ermöglichen.damit das Volk den Kaiser während der Parade am 22. Oktober 2019 auch gut sehen konnte. Für optimalen Komfort sind die Lehnen der Rücksitze im 25-Grad-Winkel fixiert.Über den Antrieb ist nichts bekannt. Wahrscheinlich arbeitet im Cabrio aber der gleiche V8-Hybrid wie in der Serienversion. Der gediegene V12 des Vorgängers kommt nur noch in der regulären kaiserlichen Century-Limousine zum Einsatz. Für die gut 4,5 Kilometer lange Parade vom Kaiserlichen Palast in Tokio bis zum Akasaka-Palast wird der Hybrid wohl gereicht haben – und erst noch leiser gewesen sein. Nach der Krönung wird das Cabrio noch einige Male in Tokio und Kyoto ausgestellt werden. Seinen nächsten offiziellen Einsatz hat es bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokyo.