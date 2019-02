Freie Fahrt in jede Innenstadt: Toyota verzichtet beim Corolla auf Dieselmotoren und bietet zwei Benziner und zwei Hybride an. ©Toyota

Er ist wieder da! Ein paar Jahre hieß Toyotas Kompakter bei uns Auris, jetzt kommt sein Nachfolger – und der heißt wieder Corolla. Warum auch nicht. Schließlich trug das meistgebaute Auto der Welt über Dekaden diesen Namen. In seiner zwölften Generation fährt der Bestseller mit neuem Hybridantrieb und frischem Design vor. Wie er auch Ihren Alltag auffrischen kann, wollen wir jetzt gemeinsam mit Toyota herausfinden.

Und dafür suchen wir Sie. Da der Japaner gleich in drei Karosserievarianten startet, spricht er ganz unterschiedliche Typen an. Vielleicht passen Sie ja am besten zum Kompakt-Corolla:

fünf Türen, wendig in der City, übersichtlich in den Ausmaßen. Oder Sie müssen Kind und Kegel und Hund unterbringen – und halten überhaupt von der ganzen SUV-Welle nicht viel, von einem klassischen Kombi aber umso mehr, am besten gleich mit sparsamem Hybridantrieb. Tja, und dann gibt es ja noch den klassischen Stufenschnitt. Die unaufgeregte Limousine unter all den modernen Gesellen.