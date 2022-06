Kombis haben es immer schwerer am Markt. Dabei bieten sie oftmals mehr Stauraum als vergleichbare SUV und verbrauchen deutlich weniger Sprit. Genau hier setzt auch Toyota mit dem Corolla Touring Sports an. Wie fast alle Modelle der Japaner gibt es auch den 4,65 Meter langen Kombi als Vollhybrid und damit mit einem recht niedrigen Durchschnittsverbrauch. Wer auch schon beim Kaufpreis sparen will, sollte nach gebrauchten Modellen suchen.