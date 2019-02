Der schwächere Hybridantrieb ist eher gemütlich, der Verbrauch liegt auf der Probefahrt bei sechs Litern.

Das von uns gefahrene schwächere Doppelherz im Antriebsstrag reicht immerhin für 180 km/h Höchstgeschwindigkeit und einen Spurt 0 auf Tempo 100 in wenig beachtlichen 11,1 Sekunden. Die ersten Meter geht es dabei rein elektrisch los – theoretisch bis Tempo 55. Nach einigen Hundert Metern und beim festeren Druck auf das Gaspedal ist es mit dem reinen Elektrovortrieb jedoch vorbei und sanft springt der Verbrenner ein. Auf der Autobahn schaltet sich der Benziner beim Mitschwimmen im Verkehr und leichter Verzögerung sogar bis 115 km/h immer wieder ab und ermöglicht so besonders sparsames "segeln". Nach 120 Kilometern überwiegend auf Landstraßen zeigte der Bordcomputer statt der versprochenen 4,5 Liter immerhin realistische 6,0 Liter pro 100 Kilometer an. Der von Toyota prognostizierte elektrische Fahranteil von bis zu 50 Prozent lag jedoch in weiter Ferne.