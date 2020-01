mmer mehr Fahrzeughersteller kneifen. Sie haben sich zumindest in Europa mit seinen hohen Ansprüchen an Abgas- und Geräuschgrenzwerte sowie den CO2-Ausstoß und die Fahrdynamik aus dem Markt der traditionellen Geländewagen zurückgezogen. Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero, Isuzu Trooper, Opel Monterey, Kia Sorento, Hyundai Terracan, Land Rover Defender – die robusten und preiswerten Drei-Tonnen-Schlepper mit Geländeuntersetzung, Starrachse und separatem Chassisrahmen wurden entweder komplett aus Europa abgezogen oder zu sündhaft teuren Vorzeigegeräten hochkonstruiert. Beispiele: Land Rover Discovery oder Jeep Wrangler. Es blieben letztlich nur zwei ernsthafte Helden in der mittleren Preisklasse übrig: der koreanische SsangYong Rexton (neu ab 34.890 Euro) und der japanische Toyota Land Cruiser (neu ab 40.820 Euro).

Den 3.0-Turbodiesel mit vier Zylindern und 190 PS baute Toyota bis Herbst 2015 ein.

Ersatzteilkosten* Kotflügel vorn 249 Euro Scheinwerfer 363 Euro Bremsscheiben vo. (ein Satz) 117 Euro Bremsbeläge vorn (ein Satz) 83 Euro Automatikgetriebe (neu) 4188 Euro Motor ohne Zyl.-kopf (neu) 4458 Euro Generator (AT) 346 Euro Anlasser (AT) 383 Euro Wasserpumpe (neu) 237 Euro Auspuff ohne Kat 894 Euro *Preise inklusive Mehrwertsteuer am Beispiel eines Land Cruiser 3.0 D-4D lang mit Automatikgetriebe, Baujahr 2013

Gebrauchtwagenpreise Toyota Land Cruiser 150 Modell unfallfrei mit mind. einem Jahr TÜV Türen / Zylinder 3.0 D-4D 2 / 4 3.0 D-4D 4 / 4 3.0 D-4D Comf./Life 2 / 4 3.0 D-4D Comf./Life 4 / 4 kW / PS 140 / 190* 140 / 190* 140 / 190* 140 / 190* Verbrauch/100 km 11,0 l D 11,5 l D 11,0 l D 11,5 l D Höchstgeschwind. 175 km/h 175 km/h 175 km/h 175 km/h Versich. (HP/VK/ TK) 21 / 27 / 30 21 / 27 / 30 21 / 27 / 30 21 / 27 / 30 Neupreis 40.550 43.400 46.650 51.150 2018, 36.000 km 2017, 60.000 km 2016, 84.000 km 2015, 108.000 km 22.200 24.700 26.200 28.700 2014, 132.000 km 19.400 20.800 22.000 24.000 2013, 152.000 km 15.800 17.000 19.900 21.700 2012, 168.000 km 14.300 15.300 19.600 2011, 183.000 km 13.000 14.000 17.700 2010, 197.000 km 11.800 12.800 16.000 Modell unfallfrei mit mind. einem Jahr TÜV Türen / Zylinder 3.0 D-4D Executive 2 / 4 3.0 D-4D Executive 4 / 4 2.8 D-4D 2 / 4 2.8 D-4D 4 / 4 kW / PS 140 / 190* 140 / 190* 130 / 177 130 / 177 Verbrauch/100 km 11,0 l D 11,5 l D 10,5 l D 11,0 l D Höchstgeschwind. 175 km/h 175 km/h 175 km/h 175 km/h Versich. (HP/VK/ TK) 21 / 27 / 30 21 / 27 / 30 21 / 27 / 30 21 / 27 / 30 Neupreis 54.150 60.850 40.820 43.590 2018, 36.000 km 28.700 30.750 2017, 60.000 km 26.000 27.800 2016, 84.000 km 23.500 25.100 2015, 108.000 km 29.600 34.300 20.900 22.400 2014, 132.000 km 25.500 28.800 2013, 152.000 km 22.900 24.600 2012, 168.000 km 22.200 2011, 183.000 km 20.000 2010, 197.000 km 18.000 Modell unfallfrei mit mind. einem Jahr TÜV Türen / Zylinder 2.8 D-4D Comfort 2 / 4 2.8 D-4D Comfort 4 / 4 Executive 2.8 D-4D 2 / 4 Executive 2.8 D-4D 4 / 4 kW / PS 130 / 177 130 / 177 130 / 177 130 / 177 Verbrauch/100 km 10,5 l D 11,0 l D 10,5 l D 11,0 l D Höchstgeschwind. 175 km/h 175 km/h 175 km/h 175 km/h Versich. (HP/VK/ TK) 21 / 27 / 30 21 / 27 / 30 21 / 27 / 30 21 / 27 / 30 Neupreis 45.890 51.390 54.960 62.490 2018, 36.000 km 33.000 33.300 38.500 43.200 2017, 60.000 km 29.900 32.800 34.800 39.000 2016, 84.000 km 27.000 29.600 31.500 35.400 2015, 108.000 km 24.400 26.700 28.400 32.000 2014, 132.000 km 2013, 152.000 km 2012, 168.000 km 2011, 183.000 km 2010, 197.000 km Quelle: Schwacke; Händlerverkaufspreise (Euro inkl. MwSt.); *Modelljahr 2010 mit 127 kW / 173 PS

An seinem schon im Vorgänger LC 120 und von 2010 bis 2015 auch im LC 150 eingesetzten Dreiliter-Turbodieselmotor findet man die typischen Maßnahmen zur Steigerung der Leistung bei Einhaltung der Abgas- und Geräuschnormen: druckvoller Turbolader, daher Direkteinspritzung, die wiederum elektronisch gesteuerte Injektoren und hohe Abgasrückführungsraten notwendig machen, um zulassungsfähig zu bleiben. Die komplizierten und empfindlichen Injektoren (hier vom japanischen Zulieferer Denso; 1500 bis 1800 Euro pro Stück) sind in allen heutigen Dieselautos ein unwägbares Risiko – auch im Toyota Land Cruiser. In Internetforen liest man da auch von allerlei Dramen. Doch darf man darüber die Gesamtzahl der Schäden nicht aus den Augen verlieren: Unter den Lesern von AUTO BILD ALLRAD waren "nur" vier Prozent von einem solchen Schaden betroffen. Allerdings ist das Erkennen eines Injektorschadens enorm wichtig, denn fährt man damit weiter, kann das den kompletten Motor in den Tod treiben. Der Kilometerstand hilft bei der Risiko-Eingrenzung nicht wirklich: Es gibt Schäden bei 70.000 km, aber auch 3,0-Liter-Motoren mit 300.000 Kilometern ohne Schaden. Klar ist aber auch: Der seit 2015 verwendete und komplett neu konstruierte 2.8er-Turbodiesel mit 177 PS scheint – zumindest bis jetzt – weniger Probleme zu machen. Allerdings gibt es hier natürlich weniger Autos mit hohen Laufleistungen. Beim 2.8 sind es eher die Glühkerzen, die vorzeitig aufgeben und sich offenbar beim Ausbau gern sträuben, was Arbeitszeit und Kosten hochtreibt.Die Toyota-Werkstätten genießen offenbar das Vertrauen der Land-Cruiser-Besitzer. 93 Prozent sind mit deren Arbeitsleistung zufrieden. Der Preis für eine große Inspektion wird mit durchschnittlich 580 Euro angegeben – nicht gerade wenig. Land-Cruiser-Besitzer sind offenbar treue Seelen – jedenfalls beim Autokauf. 59 Pozent wollen wieder bei Toyota anklopfen. Das ist heutzutage ein guter Wert. Abwanderer (28 Prozent) zieht es mehrheitlich zu Mercedes.Schnelle Autobahnfahrt und brutaler Anhängerbetrieb rütteln auch an der Langlebigkeit des ach so robusten Land Cruiser. Der neue 2.8er-Diesel scheint immerhin robuster zu sein als der ältere 3,0-Liter – aus heutiger Sicht.