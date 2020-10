ieser! Mit 67 verkauften Exemplaren in Deutschland war 2019 das bester Verkaufsjahr für den Toyota Mirai . Seit Markteinführung wurden hierzulande nur 207 Stück verkauft. Neben dem futuristischen Design und dem Antrieb dürfte das vor allem

Bei Markteinführung 2014 war derdas erste in Serie produzierte Brennstoffzellenfahrzeug der Welt. In Deutschland wird der mit Wasserstoff betriebeneseit September 2015 verkauft, mit überschaubarem Erfolg. Der Elektroantrieb im Japaner leistet 154 PS und 335 Nm, was für einen Topspeed von 175 km/h reicht.