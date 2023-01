Der Prius ist Toyotas langer Atem. War er doch 1997 das erste Auto, das im besten Sinne ökologisch als Vollhybrid an den Start ging – also mit zusätzlichem E-Antrieb, um so dem CO₂-Ausstoß und dem Spritverbrauch zu Leibe zu rücken.

So richtig Fahrt nahm der Prius aber erst mit dem Modellwechsel im Jahr 2002 auf. Vor allem in den USA wurde er plötzlich als Saubermann gefeiert. Vor allem Hollywood stürzte sich auf den Saubermann. Und so fand er nicht nur bei Prominenten Anklang, sondern war auch ein gern gesehener Gast in den dort gedrehten Filmen.

Toyota Prius künftig nur noch als Plug-in-Hybrid



Mit der 2023er Neuauflage des Prius soll das alles anders werden. Optisch gibt er jetzt den Sportler – und auch was die Pferdchen unter der Haube betrifft, steht eine ordentliche Herde auf der Koppel. Allerdings verabschiedet sich Toyota zugunsten einer Systemleistung von 223 PS auch vom Vollhybrid und lässt den Prius in Deutschland ausschließlich als Plug-in-Hybrid vorfahren.

Ein wirklicher Sportwagen wird der Japaner aber auch mit doppelter Leistung nicht. Auf den freien Strecken deutscher Autobahnen wird man sich mit 177 km/h in der Spitze begnügen müssen. Und obgleich die Lenkung im Vergleich zu den Vorgängern sehr direkt arbeitet, das Fahrwerk ausgesprochen komfortabel abgestimmt ist, muss man in schnell gefahrenen Kurven doch vom Gas gehen. Da steigt der Prius nämlich selbst im Sportprogramm aus. Schiebt über die Vorderachse und lässt trotz Frontantrieb das Heck kommen.

Sonnenenergie gibt es gratis

Geladen wird mit 3,5 kW, was vier Stunden Wartezeit bis zum vollständig gefüllten Akku bedeutet. Optional bietet Toyota für den Prius ein Solardach an. Mit dem soll es – auch das eine Herstellerangabe – bei optimaler Sonneneinstrahlung weitere 8,7 Kilometer rein elektrisch gehen. Für das gesamte Jahr haben die Japaner so 1250 absolut kostenfreie Kilometer errechnet.

Wem die witterungsabhängige Energiezufuhr nicht reicht, der kann mit der entsprechenden Rekuperationsstufe spürbar Energie beim Rollen und Bremsen in den Akku zurückführen. Insgesamt verspricht Toyota lediglich zwei Liter Spritverbrauch auf 100 Kilometer. In der ersten Ausfahrt waren es 3,8 Liter, was für den Moment absolut in Ordnung ist – wir sind gespannt, was beim ersten AUTO BILD-Test herauskommt.