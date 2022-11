Längst müssen sich Transporter oder Kleinbusse auch in Sachen Assistenzsysteme nicht mehr hinter Pkw verstecken. So fährt der Toyota, der in diesem Angebot von Sixt+ mit Automatik-Getriebe ausgestattet ist, beispielsweise mit einem Berganfahrassistent (Hill Start Assist Control, HAC), der Toyota Fahrzeugstabilitätskontrolle (Vehicle Stability Control, VSC) sowie dem Traktionskontrollsystem Toyota Traction Select ( TTS ) vor.