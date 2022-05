Den Toyota RAV4 gibt es bereits in fünfter Generation und inzwischen nur noch mit Hybrid- und Plug-in-Hybridantrieb. Entscheidet man sich für die Hybridversion, hat man auch dort die Qual der Wahl: Sieben Modellvarianten stehen zur Verfügung. Vom Basismodell mit 160 kW Systemleistung (218 PS ) für 36.190 Euro bis zum Topmodell "Adventure" mit 19-Zoll-Felgen, Allradantrieb und einer Systemleistung von 163 kW (222 PS).





In der goldenen Mitte liegt der RAV4 Team Deutschland mit einem Basispreis von 42.190 Euro. Wie das Basismodell leistet auch der "Team Deutschland" 160 kW (218 PS). Hier spielen ein Elektromotor und ein Reihenvierzylinder-Motor mit 2,5 Liter Hubraum zusammen.

Die Höchstgeschwindigkeit erreicht das Hybrid-SUV bei 180 km/h. Für Privatkunden gibt es den RAV4 aktuell zu attraktiven Konditionen im Leasing

Toyota RAV4 für 354 Euro im Privatkundenleasing



Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Geschäftskunden den Toyota RAV4 Hybrid aktuell für 354 Euro brutto pro Monat leasen. Diese Konditionen erhalten Kunden bei einer Vertragslaufzeit von vier Jahren und einem Freikilometerbetrag von 10.000 km jährlich.

Alternativ sind Laufzeiten von 60 Monaten (379 Euro brutto) und 36 Monaten (409 Euro brutto) möglich. Auch die Freikilometer lassen sich individuell anpassen: In 5000er-Schritten können maximal 30.000 Kilometer pro Jahr gewählt werden (524 Euro brutto). Eine Anzahlung ist bei diesem Angebot nicht erforderlich.



Vier Jahre Toyota RAV4 fahren für 18.147 Euro



Privatkunden müssen noch die Zahlung der Überführungskosten in Höhe von 1155 Euro brutto mit einberechnen. Die Zulassungskosten in Höhe von einmalig 120 Euro brutto stecken in den Überführungskosten bereits mit drin.

( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Am Ende ergeben sich Gesamtleasingkosten von 18.147 Euro brutto (48 mal 354 Euro plus 1155 Euro).

Der RAV4 Team Deutschland ist bei diesem Deal bereits konfiguriert und kommt mit folgender Ausstattung: Navigationssystem "Touch & Go", Technik-Paket, Multimedia-System mit Achtzoll-Touchscreen, Einparkhilfe vorne und hinten, Rückfahrkamera, Sonderlackierung "Marlingrau metallic" und 18-Zoll-Leichtmetallfelgen.

Optional kann eine Kfz-Versicherung für 84 Euro brutto im Monat ausgewählt werden oder auch ein Wartungs- und Verschleißpaket für monatlich 31 Euro brutto.

Der Wagen wird den Kunden auf Wunsch bis vor die Haustür geliefert, kann aber auch beim Händler abgeholt werden.