Toyota RAV4 Hybrid (2019): Spritspar-Challenge, Verbrauch, Test

Bei diesem Test wurde bewusst auf einen straffen Zyklus verzichtet, er ist also nicht repräsentativ. Die teilnehmenden Redakteure sollten ihren Arbeitsweg abfahren und darauf achten, möglichst spritsparend unterwegs zu sein. Damit sollte ein reales Szenario für den Stadtverbrauch (!) geschaffen werden. Vor dem Start hat jeder Teilnehmer die Verbrauchanzeige im Komiinstrument genullt.



Volle Fahrt voraus, hieß es in unserem Test nur selten.

Um den Verbrauch gering zu halten, hatte. So versuchte Elias Holdenried nach dem Aufladen der Hybrid-Batterie erst gar nicht mit dem Verbrenner zu fahren, sondern so weit wie möglich mit dem E-Motor zu kommen. Redakteur Jan Götze nullte zwar die Anzeige, widmete ihr während der Fahrt aber keine weitere Beachtung. Er wollte sichund nicht zwanghaft das Ergebnis optimieren. Adele Moser versuchte wie andere Kollegen nicht aus dem EV-Modus heraus zu kommen und möglichst sachte anzufahren. Mit dem, sobald der Verbrenner sich zuschaltet, zügig beschleunigen und dann das, diese Taktik verfolgte Andreas Huber. Peter R. Fischer hingegenund versuchte so, der Sparfuchs der Redaktion zu werden. Einfach drauf los fuhr dagegen Lisa Busse. Sie wollte bewusst keine Tricks anwenden, sondern einfach nur fahren. Allerdings geriet sie sofort nach ihrer Abfahrt in den fiesen Hamburger Berufsverkehr mit Stop and go.