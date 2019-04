Das Inserat von "collectorcarschicago" auf Ebay: Ein unverbastelter Toyota MK4.

Laut Inserat stammt der Supra aus zweiter Hand, gehörte vorher einem älteren Ehepaar aus Florida und befindet sich in einem Top-Zustand. Der Wagen ist unfallfrei und wurde zuletzt rundum gewartet. Der Verkäufer beteuert, dass alle Service-Aufzeichnungen vorliegen. Der Innenraum des komplett in Rot gehaltenen Hinterrad-Trieblers ist elegant in Leder gekleidet, ansonsten weist die Anzeige keine Zusatzoptionen auf. Das Heck dominiert der ikonische Spoiler , die 17-Zoll-Räder hatte der Supra schon ab Werk. Kleine Wermutstropfen sind sicherlich die 137.657 Kilometer, die der Japan-Sportler bereits abspulte, sowie das vierstufige Automatik-Getriebe. Fans bevorzugen in der Regel das optionale Sechs-Gang-Schaltgetriebe im MK4.