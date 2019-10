Der ausladende Flügel lenkt alle Blicke aufs Heck, doch auch die Front hat Autotuned etwas überarbeitet.

Deraus der Tuningschmiede stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten. Befestigt wird der ausgefertigte Spoiler auf der vorhandenen, so steht er zumindest beim Beladen des ohnehin nicht gerade üppigen Kofferraums nicht im Weg. Dass sich die Kaliforniern ganz nebenbei auch um diegekümmert und den Supra hier nachgeschärft haben, gerät in Anbetracht der wuchtigen Theke am Heck fast schon zur Nebensache.