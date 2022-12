Seit fast 25 Jahren beschert der Yaris den Japanern von Toyota konstant hohe Verkaufszahlen in Europa. Hierfür sorgt neben den kompakten Abmessungen und der stimmigen Motorenpalette vor allem das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Mindestens 17.800 Euro muss man dennoch bereithalten, wenn man den Yaris kaufen möchte. Deutlich günstiger wird es im Leasing . Vor allem dann, wenn so attraktive Angebote wie dieses warten!

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den 72 PS starken Toyota Yaris 1.0-l-VVT-i in der Ausstattungsvariante Comfort bereits ab 145 Euro brutto im Privatleasing. Gewerblichen Kunden bleibt dieses Angebot vorenthalten. Eine einmalige Leasingsonderzahlung ist zum Erreichen der günstigen Rate nicht nötig.

Allerdings mangelt es dem Angebot ein wenig an Flexibilität. Schließlich sind mit der Laufzeit des Vertrags und der jährlichen Laufleistung beide maßgeblichen Leasing-Parameter fest vorgegeben. Und so müssen sich Interessenten für 48 Monate an den Yaris Comfort binden und können jährlich bis zu 10.000 Kilometer fahren.