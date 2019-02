(dpa/Reuters/brü/cj/jr) Bedrohen Autoimporte aus Europa die nationale Sicherheit der USA? Genau das hat US-Präsident Donald Trump – einst Liebhaber deutscher Luxuskarossen (siehe Bildgalerie) – von seinem Handelsministerium prüfen lassen. Der Prüfbericht wurde mittlerweile ans Weiße Haus übergeben, Details sind bislang nicht bekannt. Trump hat nun 90 Tage Zeit, um auf dieser Basis zu entscheiden, ob er Zölle von bis zu 25 Prozent auf Autoeinfuhren verhängt. Allerdings ist unklar, ob es tatsächlich zu diesem Schritt kommt.

Merkel: "Dann erschreckt uns das"

Viele deutsche Autos werden über den Seeweg von Bremerhaven aus in die USA exportiert. Die deutsche Automobilindustrie hat eine solche mögliche Einstufung und damit einhergehende Zölle bereits scharf kritisiert. Dies wäre nicht nachvollziehbar, teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) am 17. Februar 2019 mit. Allein die deutschen Autobauer hätten in den vergangenen Jahren mit rund 300 Fabriken über 113.000 Arbeitsplätze geschaffen und seien der größte Autoexporteur aus den USA. "Das alles stärkt die USA und ist kein Sicherheitsproblem." Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel warnte die US-Regierung vor einer Eskalation im Handelsstreit mit der EU. Es sei schwierig hinzunehmen, dass das US-Handelsministerium europäische Autos nun als Bedrohung der nationalen Sicherheit ansehe, sagte sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Sie verwies darauf, dass das größte BMW-Werk in South Carolina stehe und von dort Fahrzeuge nach China geliefert würden. "Wenn diese Autos plötzlich eine Bedrohung der nationalen Sicherheit der USA sind, dann erschreckt uns das", sagte Merkel.

Es drohen 18,4 Milliarden Verlust

Video: Trump vs Gabriel (2017) Trump vs Gabriel Zur Videoseite Hintergrund solcher Überlegungen Trumps ist, dadurch das US-Handelsdefizit abzubauen und Jobs in den USA zu schaffen. Doch ein solcher Schritt ist auch in den USA umstritten und nicht ohne Risiko. Experten warnen, höhere Zölle könnten die Verkaufszahlen in den USA bremsen und damit letztlich auch Jobs gefährden. Mögliche US-Sonderzölle auf Autos könnten laut dem Münchner ifo-Institut vor allem die deutschen Autobauer empfindlich treffen. So könnten sich die deutschen Autoexporte in die USA langfristig fast halbieren. "Diese Zölle würden die gesamten Autoexporte aus Deutschland um 7,7 Prozent verringern, was einem Wert von 18,4 Milliarden Euro entspräche", sagt ifo-Experte Gabriel Felbermayr. Exporte in andere Länder und Sektoren könnten diesen Effekt zwar etwas abfedern, es bleibe aber bei einem Rückgang der gesamten deutschen Exporte um 11,6 Milliarden Euro. Den Wert europäischer Auto- und Autoteilexporte in die USA insgesamt hatte die EU-Kommission zuletzt auf mehr als 50 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt.

Diess, Zetsche und Co zu Besuch

Fuhrpark: Die Autos von Donald Trump zur Galerie Anfang Dezember 2018 waren führende Vertreter von Volkswagen, Daimler und BMW zu einem Treffen mit Präsident Trump nach Washington gereist. Ziel: mit großen Investitionen in den USA die Autozölle für US-Importe aus Europa verhindern. "Wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht, um die Autozölle zu vermeiden", sagte VW-Chef Herbert Diess nach dem Gespräch mit Trump und weiteren Vertretern der US-Regierung im Weißen Haus. Diess sprach von einem "überzeugenden Investitionsprogramm", das Volkswagen in den USA vorlegen könne. "Der Präsident will uns überzeugen, mehr zu investieren und wir sind bereit, mehr zu investieren". Auch Daimler-Chef Dieter Zetsche sagte, Trump habe positiv auf die vorgelegten Konzepte von Daimler reagiert.

Trump: "Bin ein Mann der Zölle"

Trump hatte vor dem Treffen noch einmal über Twitter klargemacht, was er von freier Marktwirtschaft hält: "Ich bin ein Mann der Zölle." Dieser Weg werde immer der beste sein, um die wirtschaftliche Macht Amerikas zu maximieren, so Trump weiter. Auch wenn er sich dabei vor allem auf die Verhandlungen im Handelsstreit mit China bezog, war Trumps Twitter-Bekenntnis zu Zöllen zunächst nicht gerade ein Mutmacher für die Autobosse. Die US-Regierung hatte nach Unternehmensangaben eingeladen, um über die Handelssituation zu diskutieren. Konkret verhandelt wurde demnach nichts, die Automanager machten aber die Bedeutung der deutschen Konzerne für die US-Industrie deutlich. Ob und wie das Treffen tatsächlich Bewegung in den festgefahrenen Handelsstreit zwischen Washington und Brüssel bringen kann, bleibt abzuwarten.

US-Präsident drohte schon früh