as haben der Ford Fiesta, VW Touran und der BMW 5er gemeinsam? Für diese Modelle entscheiden sich besonders viele Autokäufer, obwohl diese Fahrzeuge bei der Hauptuntersuchung mit gravierenden Schwachstellen auffallen. AUTO BILD verrät, worauf man beim Gebrauchtwagenkauf achten sollte?

Beim BMW 5er ist die Limousine seltener anzutreffen. Beliebter ist der Touring.

Zu den Angeboten Gebrauchtwagensuche: Rund 400.000 Autos

Prinzipiell muss gesagt werden, dass Fahrzeuge, die im unteren Bereich des TÜV-Reports gelistet werden, nicht alle per se schlecht sind. Zwar gibt es Modelle, die besonders anfällig sind und wo viele unterschiedliche Problemzonen dazu führen, dass nach dem Kauf viel Geld in das Fahrzeug gesteckt werden muss.Ein gutes Beispiel dafür ist der BMW 5er. Der beliebte Bayer ist ein typischer Dauerläufer. Fahrzeuge mit hohen Laufleistungen sind auf dem Gebrauchtwagenmarkt keine Seltenheit, da der 5er ein empfehlenswertes Vielfahrer-Auto ist.Typische Spätfolgen sind dann Fahrwerksmängel wie eine defekte Dämpfung oder Spiel in den Achsgelenken. Da nützen auch die anderen Bereiche, wo der BMW mitunter hervorragend abschneidet, wenig: Die Prüfer sind streng, kennen auch andere Fahrzeuge mit hohen Laufleistungen, die besser abschneiden und sortieren den 5er aufgrund dieser Mängel im unteren Bereich ein.