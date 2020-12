W as haben VW Passat , BMW X5 und Fiat 500 gemeinsam? Für diese Modelle entscheiden sich besonders viele Autokäufer, obwohl diese Fahrzeuge bei der Hauptuntersuchung schon früh mit gravierenden Schwachstellen auffallen. AUTO BILD zeigt, worauf Sie beim Gebrauchtwagenkauf achten müssen!

Das Fahrwerk des BMW X5 ist dem hohen Gewicht des SUVs nicht gewachsen. ©Toni Bader / Auto Bild

X5

X5

X5

Winterprodukte Zum Angebot Kärcher elektrischer Eiskratzer Preis*: 44,54 Euro Ctek CT5 Time to Go Preis*: 84,90 Euro Ctek MXS 5.0 Preis*: 47,55 Euro Dino Startbooster Preis*: 108,44 Euro Sonax Antifrost & Klarsicht Preis*: 9,25 Euro Sonax Scheibenenteiser Preis*: 7,30 Euro *Preis: Amazon-Preis am 26.11.2020 *Preis: Amazon-Preis am 26.11.2020

Prinzipiell muss gesagt werden, dass Fahrzeuge, die im unteren Bereich des TÜV-Reports gelistet werden, nicht alle per se schlecht sind. Zwar gibt es Modelle, die besonders anfällig sind und bei denen viele unterschiedliche Problemzonen dazu führen, dass nach dem Kauf viel Geld ins Fahrzeug gesteckt werden muss.Ein gutes Beispiel dafür ist der BMW X5 . Der beliebte Bayer ist ein typischer Dauerläufer. Fahrzeuge mit hohen Laufleistungen sind auf dem Gebrauchtwagenmarkt keine Seltenheit.Typische Probleme, die mit der Laufleistung aber besonders aufgrund des Gewichtes schon früh auftreten, sind ausgeschlagene Achsbauteile sowie gebrochene Federn. Die Radaufhängungen, die dervon den Limousinen übernommen hat, können dem höheren Gewicht des SUVs nicht lange standhalten. Unabhängig davon zeigt sich derjedoch in den anderen getesteten Bereichen als solide.Und das nicht nur in der ersten Hauptuntersuchung, sondern über alle Altersklassen hinweg. Doch die Prüfer sind streng und kennen auch andere Fahrzeuge mit hohem Gewicht und horrenden Laufleistungen, die besser abschneiden und sortieren denaufgrund dieser Mängel im unteren Bereich ein. (Alle Artikel zum TÜV-Report